Garfield: Una Missione Gustosa, una clip esclusiva del film

Dal primo maggio arriva al cinema, prodotta da Sony Pictures e distribuita da Eagle Pictures, la nuova trasposizione cinematografica delle avventure delll'omonimo personaggio della serie a fumetti creata da Jim Davis. A doppiare il famoso gatto da casa che odia il lunedì e ama le lasagne è Maurizio Merluzzo. Per l'occasione ecco una scena del lungometraggio d'animazione in esclusiva per il sito di Sky TG24

Garfield - Una missione gustosa (The Garfield Movie) arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire da mercoledì primo maggio. Basato sull'omonima serie a fumetti creata da Jim Davis, il lungometraggio è il sesto adattamento cinematografico del personaggio, nonché il quarto film animato. La regia è affidata a Mark Dindal (Chicken Little - Amici per le penne e Le follie dell'imperatore), mentre a doppiare in italiano l'irrestistibile gatto troviamo Maurizio Merluzzo. Per l'occasione, in testa all'articolo, potete vedere una scena della pellicola d'animazione in esclusiva per la sezione spettacolo del sito di Sky TG24.