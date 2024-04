Il gobbo di Notre Dame, un nuovo aggiornamento sul live action Disney

Il film originale è uno dei classici animati di Disney. Esplora temi religiosi e tratta anche l’accettazione delle differenze sociali, oltre a invogliare a non avere paura di accettare se stessi. Tuttavia, nonostante un adattamento live-action sia stato annunciato nel 2019, le notizie nel maggio 2023 hanno rivelato che il film potrebbe invece non arrivare affatto.

Ecco cosa ha detto Conli riguardo al film in questione: “Anche io ho sentito voci in merito. Non ho informazioni concrete a riguardo. Ma trovo che sia interessante. Mi piacerebbe. Penso che potrebbe essere uno spettacolo stupefacente. Penso che quella sia la colonna sonora più bella di Alan Menken. Adoro assolutamente quella colonna sonora”.

Tuttavia il produttore ha spiegato che, pur non avendo informazioni precise a riguardo, pensa che un adattamento live-action sarebbe un buon film.

Parlando con Screen Rant riguardo al documentario Tiger di Disneynature - che sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dalla Giornata della Terra, ossia il 22 aprile - Conli ha rivelato di non sapere molto sull'adattamento live-action de Il gobbo di Notre Dame.

Il gobbo di Notre Dame ha un nuovo aggiornamento, arrivato nelle scorse ore da parte del produttore Roy Conli. Quest'ultimo ha offerto aggiornamenti in realtà un po’ fumosi e incerti, come vedremo di seguito.

Il compositore Alan Menken ha rivelato che la produzione del film si è fermata

Alan Menken, il compositore coinvolto nel progetto, ha rivelato che i progressi sul film si erano fermati all’epoca dell’intervista in cui ha fatto la sua rivelazione, nel maggio 2023.

Menken aveva citato le problematiche del mondo reale e i temi religiosi, punti che potrebbero risultare inappropriati per una nuova versione. Dopo undici mesi, non c'è ancora nessuna notizia ufficiale e sicura sulla realizzazione di questa pellicola.

Potrebbe darsi che i motivi che stanno alla base di questa incertezza siano quelli di cui ha parlato Alan Menken. Nonostante i memorabili personaggi, le canzoni musicali e i momenti drammatici che arricchiscono ampiamente Il gobbo di Notre Dame, i suoi temi un po’ obsoleti, diciamo, potrebbero non allinearsi con i temi e il tono di altri adattamenti live-action.

Se venisse prodotto in versione live-action, il risultato finale potrebbe non essere così potente o efficace come l'originale, e soprattutto se gli aspetti basilari che connotano l’originale dovessero venire rimossi.