Superman, Pruitt Taylor Vince interpreterà Jonathan Kent nel film

Pruitt Taylor Vince sarà Jonathan Kent nel film Superman diretto da James Gunn . The Wrap ha rivelato in esclusiva la notizia. L’attore ha successivamente confermato il suo coinvolgimento in una serie di post su Instagram.

SUPERMAN, TUTTI I DETTAGLI DEL FILM

Si aggiungono nuovi dettagli al film facente parte del primo capitolo del nuovo DC Universe intitolato Chapter One: Gods and Monsters. Stando a quanto rivelato in esclusiva, la pellicola, attualmente in produzione, potrà contare sulla presenza di Pruitt Taylor Vince nel ruolo di Jonathan Kent, padre adottivo del supereroe precedentemente interpretato da Kevin Costner nel film L’uomo d’acciaio con protagonista Henry Cavill (FOTO).

Tra i ruoli più noti di Pruitt Taylor Vince troviamo quello di Clifford Banks nella seconda stagione di Murder One premiato con una statuetta agli Emmy Awards del 1997 nella categoria Outstanding Guest Actor in a Drama Series.