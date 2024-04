Coincidenze d'amore, il film di Meg Ryan in uscita oggi al cinema

Dopo essere rimasta lontana da Hollywood per quasi dieci anni, l'attrice torna sulla scena in veste di interprete e regista, portando sul grande schermo il suo secondo prodotto cinematografico: un'ironica commedia romantica, tratta dall'opera teatrale di Steven Dietz "Shooting Star". Insieme a lei, sul set, David Duchovny

Si intitola Coicidenze d'amore il nuovo film diretto da Meg Ryan, in uscita oggi 11 aprile al cinema. Dopo essere rimasta lontana da Hollywood per quasi dieci anni, l'attrice di Harry ti presento Sally approda nuovamente nelle sale in veste di interprete e regista, portando sul grande schermo il suo secondo prodotto cinematografico dopo Ithaca – L'attesa di un ritorno, uscito nel 2015. Ironica e classica commedia romantica, con uno sguardo ai tempi moderni, la pellicola è un adattamento della commedia teatrale di Steven Dietz, Shooting Star del 2008. Accanto a Meg Ryan, sul set, vedremo David Duchovny, star di X-Files e Californication.

La trama di "Coicidenze d'amore"

Dopo anni di lontananza, Willa (Meg Ryan) e Bill (David Duchovny), due ex innamorati ai tempi del college che si sono lasciati in maniera burrascosa, si rivedono dopo più di vent'anni in un aeroporto statunitense. Qui rimangono bloccati a causa di una tempesta di neve che impedisce ai loro voli di partire. Elena e Reed sono i classici “poli opposti”: lui divorziato con una figlia, lei una donna libera e indipendente. Costretti a trascorrere la notte in aeroporto, i due ex amanti iniziano a confidarsi l'uno con l'altra e a ricordare, con nostalgia, i bei momenti del passato.