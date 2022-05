Meg Ryan torna in una commedia romantica dopo oltre dieci anni

L'attrice di Harry ti presento Sally dirigerà e reciterà nel film di prossima uscita What Happens Later

“Ci siamo!” Recita così la didascalia della locandina pubblicata su Instagram dall’attrice 60enne Meg Ryan , icona delle commedie romantiche americane. L’interprete di film iconici, tra cui Harry ti presento Sally, sarà la protagonista e la regista del film What Happens Later. Al suo fianco reciterà la star di X-Files, il 61enne David Duchovny.

Stando a quanto riferito da Variety, la sinossi ufficiale recita così: “E se, durante una forte nevicata, a tarda notte, ti trovassi faccia a faccia con qualcuno del passato? Qualcuno che, una volta, custodiva i tuoi segreti, perché una volta, tanto tempo fa, quella persona aveva in pugno il tuo cuore”. Lo slogan del film è la frase “They missed their connection”, che potrebbe avere il doppio significato di “connessione sentimentale” e di “coincidenza” di un volo aereo.

Il film si basa sull'opera teatrale di Steven Dietz, Shooting Star, e segue le vicende degli ex amanti Willa (Meg Ryan) e Bill (David Duchovny) , che si sono ritrovati bloccati in aeroporto a causa di una forte nevicata. Willa è una donna indipendente, mentre Bill si è appena separato e sta mettendo in discussione tutta la sua vita, comprese le relazioni con la ex moglie e la figlia.

Salto nel buio (1987) - Il tenente Tuck Pendleton si offre volontario per un esperimento segreto di miniaturizzazione. Verrà inserito in una capsula che sarà rimpicciolita alla dimensione di una molecola e, successivamente, verrà iniettata in un coniglio di laboratorio. Tuck non ha niente da perdere poiché ha rassegnato le dimissionie la sua fidanzata Lydia (Meg Ryan) l’ha appena lasciato. Ryan recita questa volta con Dennis Quaid , che diventa suo compagno anche nella vita reale e con cui si sposa nel 1991

Top Gun (1986) - Meg Ryan recita accanto a Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer ed Anthony Edwards in un piccolo ruolo. Interpreta infatti Carole Bradshaw, moglie del sottotenente Nick " Goose " Bradshaw (Anthony Edwards). Un ruolo marginale, ma in una pellicola che ha fatto la storia del cinema

Meg Ryan il 19 novembre compie 60 anni . L’attrice e produttrice cinematografica, il cui nome anagrafico è Margaret Mary Emily Anne Hyra, da qualche anno ha lasciato il mondo del cinema, a causa di delusioni professionali e personali. Nel corso della sua carriera è stata candidata tre volte ai Golden Globe per Harry ti presento Sally, Insonnia d’amore e C’è posta per te. Nel suo curriculum più di 30 pellicole e oltre 10 serie tv. Ha prodotto 5 film. Nel 2015 ha debuttato alla regia con Ithaca - L’attesa di un ritorno

Le dichiarazioni di Meg Ryan

Sono passati circa 25 anni dall’uscita dell’indimenticabile C’è posta per te e ben 33 dall’iconico Harry ti presento Sally. Già nel 2019, l’attrice aveva rilasciato alcune dichiarazioni al New York Times Magazine su di una possibile commedia romantica di cui si sarebbe occupata. “Ora sono più consapevole sul fatto che le commedie non siano soltanto romantici involucri - aveva detto - ma anche storie che devono essere attentamente costruite. C’è una sorta di architettura. Non ne ero consapevole all’epoca dei film che mi hanno resa celebre in tutto il mondo, ma adesso lo so.”

Le riprese del lungometraggio What Happens Later inizieranno quest’anno a Bertonville, in Arkansas. Il film dovrebbe essere rilasciato nel 2023, ma non c’è ancora una data ufficiale in merito. I diritti sull’opera sono stati acquistate dalla Bleecker Street, in collaborazione con la HanWay Films, che proporrà il progetto al Festival di Cannes.