A Lady’s Guide To Selling Out, Meg Ryan alla regia per il film Netflix

Secondo quanto anticipato da Deadline, Meg Ryan sarà la regista del film A Lady’s Guide To Selling Out, adattamento cinematografico del libro omonimo scritto da Sally Franson. La commedia romantica sarà un connubio tra Mad Men e Il Diavolo Veste Prada e avrà per protagonista Casey Pendergast, una donna che si ritrova a dover affrontare un momento molto complicato per la sua carriera nel XXI secolo. L’attrice Meg Ryan (Harry ti presento Sally; C’è posta per te) tornerà quindi dietro la macchina da presa, dopo la prima avventura del 2015 con il lungometraggio Ithaca - L’attesa di un ritorno. In quel caso la bella e talentuosa artista aveva anche vestito i panni dell’attrice. A Lady’s Guide To Selling Out la vedrà nel doppio ruolo di regista e interprete? Per ora non sono trapelate informazioni in merito.