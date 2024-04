The Palace, il film di Roman Polanski in prima tv su Sky Cinema

Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Bronwyn James, Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Fortunato Cerlino e Mickey Rourke protagonisti di una corale black comedy ambientata in un hotel durante l'ultimo giorno del 1999. In onda domenica 7 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

Sky Cinema presenta in prima TV The Palace, l’ultimo film di Roman Polanski prodotto da Luca Barbareschi, in onda domenica 7 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Con Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Bronwyn James, Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Fortunato Cerlino e Mickey Rourke, il film è una partnership produttiva che vede nuovamente insieme Polanski, Barbareschi e Rai Cinema dopo L’ufficiale e la spia, vincitore del Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019. La sceneggiatura è stata scritta dal regista insieme al grande sceneggiatore Jerzy Skolimovski e a Ewa Piąskowska e narra le strampalate vicende dell’ultimo giorno del vecchio millennio all’interno del lussuoso Palace Hotel, uno straordinario castello dall'atmosfera gotica e fiabesca incastonato nelle montagne della Svizzera, dove ogni anno ospiti ricchi, viziati e viziosi convergono da tutto il mondo.

The Palace, la trama del film È l’alba del nuovo millennio e Hansueli (Oliver Masucci), il devoto manager del sontuoso Palace Hotel, ispeziona quasi militarmente lo staff prima dell’arrivo degli ospiti per la sera di Capodanno 2000 ribadendo che non sarà la fine del mondo: “Alle otto in punto ceneranno ai nostri tavoli delle persone davvero importanti. Le vite di milioni di persone dipenderanno dall’umore con cui questi se ne andranno la mattina dopo. È nostro dovere assicurarci che non gli si atrofizzino le chiappe perché le sedie sono troppo dure, che si rimpinzino di caviale fino a esplodere e che lo champagne gli esca dal naso e dalle orecchie. È chiaro?”.



Ma nell’aria aleggia il Millennium Bug e il timore o la speranza che al rintocco della mezzanotte i conti dei grandi finanzieri subiscano oscillazioni inaspettate grazie al blocco dei sistemi informatici. In effetti quella che si prepara è davvero una guerra combattuta a colpi di stravaganze ed eccentricità degli ospiti dell’Hotel. Cani e pinguini con bisogni umani e umani con bisogni animali. Le loro storie danno vita a una commedia assurda, nera e provocatoria. È la fine del 1999, non solo l'epilogo di un secolo, ma la fine di un intero e controverso millennio. approfondimento The Palace, nei cinema il nuovo film di Roman Polanski: cosa sapere

