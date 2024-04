Francesco Nuti, a Firenze due serate per ricordare il grande attore

Proiezioni, ospiti e un premio speciale

Il primo appuntamento, il 10 aprile, sarà dedicato al film "Casablanca, Casablanca" (1985). Saranno presenti come ospiti Claudio Bisio e Sabrina Ferilli. Il 23 aprile invece, verrà proiettato "Stregati" (1986) con la partecipazione di Giovanni Veronesi, Giuliana De Sio e i musicisti Stefano Cantini e Riccardo Galardini che suoneranno dal vivo la colonna sonora del film scritta dal fratello Giovanni Nuti, vincitrice del Nastro d’Argento. Non mancheranno contributi video inediti. Entrambe le serate, per la direzione artistica di Silvia Groppa e Annamaria Malipiero, sono state realizzate con la collaborazione di Ginevra Nuti, e saranno presentate dal conduttore radiofonico Carlo Nicoletti. Nell’occasione sarà inoltre consegnato ad artisti dello spettacolo il Premio Francesco Nuti, istituito da Ginevra Nuti: un manufatto artistico plasmato dalla storica bottega di gioielleria artigiana fiorentina Paolo Penko, anche per mano della stessa Ginevra Nuti, ispirato a un’opera pittorica di Francesco Nuti. Le serate sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.