Addio Joe Flaherty, star di Ritorno al futuro. L'attore aveva 82 anni

Addio a Joe Flaherty, star indiscussa di Ritorno al Futuro, l'attore nato a Pittsburgh il 21 giugno 1941, si è spento dopo una breve malattia all'età di 82 anni. A confermare la notizia riportata da Variety e rilanciata da numerose testate online, la figlia Gudrun attraverso una nota stampa. Flaherty era malato, ma aveva deciso di non farsi ricovere in una struttura sanitaria per poter trascorrere gli ultimi momenti della sua vita a casa sua.

La lunga e luminosa carriera del comico inizia negli Anni Settanta al Second City di Chicago. Flaherty deve la sua popolarità per aver recitato in numerosi ruoli minori in film di straordinario successo, da Ritorno al futuro - Parte II a Un tipo imprevedibile alla La corsa più pazza del mondo 2. Sul piccolo schermo aveva lavorato per le serie tv I Griffin, American Dad! e Call Me Fitz.