Ti odio, anzi no, ti amo!, il cast del film con Lucy Hale

Corbin Bernsen è Richard Bexley. Attore e regista, Corbin è noto per il ruolo dell'avvocato Arnold Becker in L.A. Law - Avvocati a Los Angeles e per quello del dottor Alan Feinstone nella saga horror di The Dentist. Guest star in diverse serie TV, in carriera ha interpretato decine di ruoli