Morto Louis Gossett Jr., premio Oscar per Ufficiale e Gentiluomo

L'attore aveva 87 anni e si è spento a Santa Monica, in California. Fu il primo afroamericano a ricevere l'Academy Award come migliore attore non protagonista. Per anni ha combattuto il razzismo con la sua Eracism Foundation

È morto a 87 anni Louis Gossett Jr., attore americano reso celebre dal ruolo del sergente Emil Foley in Ufficiale e Gentiluomo con Richard Gere. A dare la notizia sono stati i media americani citando come fonte la famiglia. L'attore si è spento a Santa Monica, in California, per cause al momento ancora non rivelate.

Un Oscar e un Emmy Gossett Jr. è entrato nella storia del cinema per essere stato il primo afroamericano a ricevere l'Oscar come migliore attore non protagonista in Ufficiale e Gentiluomo nel 1983. Ha inoltre ricevuto un Emmy per la la sua interpretazione di Violino nella miniserie Radici (Roots, 1977).

GLI STUDI CON MARILYN E STEVE MCQUEEN Gossett era nato a Brooklyn, New York, e aveva debuttato giovanissimo, appena 17enne, in una produzione scolastica. Mentre studiava alla New York University, per via dei suoi 193 centimetri d'altezza, ebbe anche la possibilità di giocare a basket ma preferì il teatro. Amico di James Dean e studiò recitazione con Marilyn Monroe, Martin Landau e Steve McQueen.