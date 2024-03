Joker: Folie à Deux, per Variety sarà un jukebox musical

Secondo quanto riportato dall'autorevole testata americana, il sequel del film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga avrà una colonna sonora piena di numeri musicali con cover di grandi classici del passato. Un po' come Mamma Mia! e Moulin Rouge

Mancano ancora poco meno di sette mesi all’approdo in sala di Joker: Folie à Deux e dell’annunciato blockbuster Warner Bros., sequel del Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, si sa ancora pochissimo. Le prime informazioni cominciano però a trapelare e Variety fornisce delle indicazioni sul tipo di film che sarà. Sicuramente, lo si sapeva, un musical. E apparentemente un musical vero, non un film con qualche numero musicale.

Tanti classici riarrangiati Secondo quanto riportato dalla prestigiosa e autorevole testata americana, si tratterebbe per la precisione di un jukebox musical, sottocategoria del genere che indica quei prodotti con una colonna sonora dominata da cover di grandi successi del passato (Mamma Mia! o Moulin Rouge, per fare due esempi recenti ben noti). La colonna sonora di di Joker: Folie à Deux, spiega Variety citando fonti interne alla produzione, dovrebbe essere costituita da almeno 15 reinterpretazioni di classici ben noti e tra questi dovrebbe esserci That’s Entertainment, brano presente in Spettacolo di Varietà (Band Wagon), musical con Judy Garland del 1953. Secondo Variety dovrebbe comunque esserci spazio anche per uno o due brani originali (che, è facile immaginarselo, potrebbero concorrere per gli Oscar dell’anno prossimo). leggi anche Joker: Folie à Deux, pubblicata una nuova immagine di Joaquin Phoenix

IL RUOLO DI HILDUR GUÐNADÓTTIR Altro, sulla colonna sonora di Joker: Folie à Deux non si sa. Nemmeno chi canterà i brani o chi potrebbe comporre e scrivere gli eventuali inediti. Fonti hanno già fatto sapere che Hildur Guðnadóttir, compositrice islandese premiata con l’Oscar, il BAFTA, il Golden Globe, il Critics’ Choice e il Grammy per la colonna sonora del primo capitolo (e vincitrice di un Emmy e un Grammy per le musiche della serie Chernobyl e di un Critics’ Choice per quelle di Tár) darà certamente la sua impronta a ogni singolo numero musicale.

IL CAST Rimane segreta anche la trama, anche se alcuni elementi sono stati resi noti. Si sa che Joker: Folie à Deux sarà un dramma ambientato all’Arkham Asylum, che Phoenix tornerà a vestire i panni di un Arthur Fleck ormai trasformatosi in Joker e che Lady Gaga reciterà al suo fianco nel ruolo della psichiata Harleen Quinzel (destinata a diventare Harley Quinn, partner in crime e nella vita del Joker). Nel cast saranno coinvolti anche Zazie Beetz (Atlanta), Cahterine Keener (Essere John Malkovich) e Brendan Gleeson (Gli spiriti dell’isola). La sceneggiatura è co-firmata dal regista Todd Phillips e da Scott Silver. leggi anche Joker Folie à Deux, il budget del sequel con Joaquin Phoen e Lady Gaga

UN FILM AD ALTO BUDGET A seguito dello straordinario successo del primo capitolo (oltre 1 miliardo di dollari di incassi al box office globale), Warner Bros. ha deciso di rilanciare la sfida con un sequel dal budget decisamente più elevato. Per realizzare Joker: Folie à Deux, gli studios hanno investito 200 milioni di dollari contro i 60 messi sul piatto per il primo film, vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e di due Oscar: quello già citato per la colonna sonora di Hildur Guðnadóttir e quello a Joaquin Phoenix come migliore attore protagonista. La coprotagonista Lady Gaga ha anche lei un Oscar in casa, ricevuto per il brano Shallow incluso nella colonna sonora di A Star is Born di e con Bradley Cooper, film per il quale ricevette anche la sua prima candidatura come migliore attrice protagonista.