Dune, stasera in tv la Parte 1 del film: trama, cast e dove vederlo

Oggi, venerdì 1° marzo, in prima serata (alle ore 21.20) su Italia 1 e in prima tv verrà trasmesso Dune, il film del 2021 diretto da Denis Villeneuve (di cui potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo)



In un distopico e distante futuro dell’umanità, il duca Leto Atreides (interpretato dalla star Timothée Chalamet) accetta la gestione di un pericoloso pianeta, Dune. È questo il pianeta che si rivela essere l'unica fonte di una droga in grado di allungare la vita e fornire capacità mentali del tutto eccezionali.



La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di fantascienza di Frank Herbert. Il libro originale è stato pubblicato nel 1965 e il film, diretto da Denis Villeneuve, ne rappresenta solo una parte.



Intanto al cinema è uscito da pochi giorni il sequel, Dune – Parte Due. Disponibile nelle sale italiane dal 28 febbraio 2024 grazie alla distribuzione di Warner Bros. Pictures, il sequel è stato girato a Budapest, Abu Dhabi, in Giordania e in Italia.

Il pluripremiato regista Denis Villeneuve, dopo il successo del primo film, è tornato alla regia del secondo capitolo della saga ispirata al celebre romanzo Dune di Frank Herbert con un cast ancora più ricco di star internazionali. Il film, prodotto da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, è l’attesissimo seguito dell’acclamato Dune, vincitore nel 2021 di sei Premi Oscar.

Dune – Parte Due esplora il mitico viaggio di Paul Atreides, che si unirà a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Paul si ritroverà a un bivio: dovrà scegliere tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto. A quel punto, il protagonista intraprenderà una missione per impedire un futuro terribile, qualcosa che soltanto lui è in grado di prevedere.



