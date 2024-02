Addio all'attrice Paila Pavese, era la voce italiana di Jessica Rabbit

"Io non sono cattiva, è che mi disegnano così", sussurra Jessica Rabbit nel celebre film Chi ha incastrato Roger Rabbit? di Robert Zemeckis. Nella versione italiana quella splendida voce è di Paila Pavese. L'attrice, che si è divisa nel corso della sua lunga carriera iniziata a soli 12 anni tra cinema, tv, teatro e doppiaggio, si è spenta ieri a Roma nella sua casa. A darne notizia Marco Piccardi, cognato dell'attrice e fratello del marito Alvaro Piccardi. Cresciuta a Roma in una famiglia di artisti astigiani, figlia di Nino Pavese e nipote di Luigi Pavese, Paila, diplomata all'Accademia Nazionale d'arte drammatica, a 18 anni debutta sul palcoscenico al fianco di Gabriele Ferzetti. È tra i fondatori della cooperativa Gruppo della Rocca nel 1970, a San Gimignano. Reciterà poi con Gigi Proietti, Maurizio Micheli, Alessandro Benvenuti, Orazio Costa e, al cinema negli anni '90, con Vittorio Gassmann: Camper e Ulisse e la balena bianca. Con Proietti e Sabrina Ferilli sul palco ne la presidentessa. Con Gassman padre ha recitato in teatro anche in Otello, Affabulazione tre le altre cose.

Una carriera tra Jessica Rabbit e Morticia Addams

Il figlio Alessandro sul social network X la saluta cosi: "Una notizia per me tristissima. Ci ha lasciato Paila Pavese, grandissima amica, straordinaria attrice, doppiatrice e persona dolce e piena di generosità. È stata mia madre più volte in teatro, ed anche nel mio "Riccardo terzo". Il teatro ha una luce in meno, ed un po' di gentilezza se ne va". Ma è soprattutto nel doppiaggio che Paila Pavese ottiene le più grandi soddisfazioni. Direttrice del doppiaggio in diverse occasioni (tra queste il telefilm Dharma e Greg), è lei a dare la voce a Jessica Rabbit in Chi ha incastrato Roger Rabbit?, ma anche a Morticia Addams (Anjielica Huston) nelle prime due versioni cinematografiche de La famiglia Addams. Altri famosi film in cui Paila Pavese recita nel doppiaggio: Batman, diretto da Tim Burton (voce di Kim Basinger), Saranno famosi, Psycho III, Colpevole d'innocenza, Yes Man. Ha vinto il premio del Festival "Voci nell'ombra" per il film Una relazione privata diretto da Frédéric Fonteyne nel 1999. Tra i cartoni animati con la sua voce si ricordino Anastasia, Stuart Little, Duck Tales. Paila Pavese-Marianne Faithfull in Irina Palm aveva vinto il premio miglior voce femminile al festival doppiaggio Sanremo. L'ultima volta a teatro nel 2019, in Full Monty diretto da Massimo Romeo Piparo nel ruolo di Janette.