Yorgos Lanthimos dirigerà il remake del film Save the Green Planet

Yorgos Lanthimos dirigerà il remake del fantasy sudcoreano Save the Green Planet. Come rivelato in esclusiva da Variety, il regista di Povere creature!, il film che ha ottenuto 11 nomination agli Oscar (inclusa quella per il Miglior film) e che ha vinto cinque premi BAFTA (compreso quello per la Miglior attrice alla protagonista Emma Stone), dovrebbe iniziare le riprese nel Regno Unito e a New York in estate. Non è ancora nota la composizione del cast.