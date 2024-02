San Faustino, festa dei single: film da vedere per chi non è fidanzato

Da "Il diario di Bridget Jones" a "Single ma non troppo": sono tante le pellicole che parlano di storie d’amore che non funzionano. Ecco una selezione di quelle imperdibili tra cui scegliere nel giorno dedicato a chi non è impegnato in una relazione sentimentale

Da Il diario di Bridget Jones a Single ma non troppo: sono tante le pellicole che parlano di storie d’amore che non funzionano. Ecco una selezione di film imperdibili tra cui scegliere nel giorno di San Faustino (15 febbraio), proprio quando si celebra la festa dei single.

La verità è che non gli piaci abbastanza trae spunto dal manuale di auto-aiuto scritto a quattro mani da Greg Behrendt e Liz Tuccillo per esplorare il divario tra maschi e femmine nella sfera sentimentale. Il film racconta le vicende di un gruppo di amiche alle prese con complicate relazioni amorose: c'è chi di loro fa fatica a far decollare una storia, e chi invece, dopo anni di relazione, vorrebbe convolare a nozze, ma dall'altra parte ha un compagno che non è pronto. C'è poi chi è sposata e, con il marito, affronta una crisi. Una gamma di esperienze vastissima, per orientarsi nel mondo -difficile- dell'amore.

In questo film Clementine e Joel vivono un amore meraviglioso, unico, fino a quando non arrivano a un inaspettato punto di rottura. Clementine decide così di superare la fine del rapporto cancellando Joel dalla sua vita, mediante un esperimento scientifico. Ma ci riuscirà davvero? E sarà la scelta giusta?

Il Diario di Bridget Jones è diventato un’icona, con il personaggio femminile single per eccellenza: Bridget (Renée Zellweger). La commedia romantica, basata sul romanzo omonimo di Helen Fielding, racconta la vita, in tono umoristico, di una trentenne inglese un po' confusionaria e insicura, divisa tra due amori: il bello e donnaiolo Daniel Cleaver, interpretato da Hugh Grant, e l'affascinante e colto Mark Darcy, cui dà volto Colin Firth.

Con Il matrimonio del mio migliore amico si parla di un vero "classico": questo è un film che, pur essendo uscito nel 1997, ancora oggi riscuote grande successo. La protagonista della storia è Julianne Potter (Julia Roberts) la cui vita viene improvvisamente stravolta dalla chiamata dello storico amico Michael O’Neal (Dermont Mulroney). I due, un tempo amanti, avevano stretto un patto: se al compimento dei 28 anni entrambi fossero stati ancora single, si sarebbero sposati. Ma Michael ha una novità: si è innamorato di Kimberly (Cameron Diaz) e ha intenzione di sposarla al più presto. Rendendosi conto di amare ancora l’amico, Julianne è decisa a sabotare la nuova arrivata, supplicando il suo capo George (Rupert Everett), che in realtà è omosessuale, di aiutarla a far ingelosire Michael.

Mangia, prega, ama (2010)

Si tratta della trasposizione cinematografica del libro di memorie pubblicato da Elizabeth Gilbert Eat, Pray, Love: One Woman’s Search for Everything Across Italy, India and Indonesia. Qui la protagonista è una splendida Julia Roberts che interpreta la Gilbert: uscita distrutta e depressa da un doloroso, quanto recente, divorzio decide di compiere un viaggio intorno al mondo per ritrovare sé stessa, facendo sosta a Roma per godere delle gioie della buona tavola; in India per riscoprire la propria spiritualità; ed infine a Bali, dove incontrerà Felipe (Bardem) e ritroverà l’amore.

Blue Valentine (2010)

Film dolce-amaro, racconta la storia di Dean e Cindy: i due si sono incontrati per caso, si sono amati molto, hanno fatto una famiglia felice ma ora l'amore li ha lasciati e loro stanno per fare altrettanto. Mentre si concedono forse l'ultima notte insieme, nella "camera del futuro" di un motel a ore, ricordano quel che c'è stato fra di loro.

Single ma non troppo (2016)

Di tutt'altro genere è Single ma non troppo, film del 2016, che racconta la storia di Alice, che approda a New York e decide di rompere con Josh per esplorare la vita da single e conoscere meglio se stessa. L’amicizia con Robin e la vicinanza della sorella Meg, entrambe single, sembrano aiutarla, ma ben presto la ragazza, anziché soddisfare il suo proposito, finisce per invischiarsi in tante relazioni con diverse complicazioni.

Storia di un matrimonio (2019)



Storia di un matrimonio (ha ricevuto sei candidature agli Oscar) è un film che ricorda come il matrimonio non sia sempre un qualcosa di fantastico, anzi. Subentrano difficoltà e sconvolgimenti. Come protagonisti, qui ci sono due strepitosi Scarlett Johansson e Adam Driver.