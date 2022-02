San Faustino, perché il 15 febbraio si festeggia la festa dei single

Chi è San Faustino, il patrono dei single

approfondimento

Il 15 febbraio è riconosciuto per la Chiesa Cattolica come il giorno dedicato alla commemorazione dei Santi Faustino e Giovita di Sarezzo (Brescia). Fratelli e figli di una famiglia nobile bresciana, di tradizione pagana, vissero nel corso del II secolo d.C., periodo storico in cui intrapresero per forza di cose la carriera militare. Destinati a diventare prodi cavalieri, ma affascinati dai racconti della tradizione religiosa cristiana, scelsero spontaneamente di convertirsi a questo culto per diventarne con il tempo dei predicatori. È così che la storia racconta di come, dopo il battesimo ricevuto dal Vescovo Apollonio, ricevettero addirittura la nomina di presbitero il primo e diacono il secondo. I due morirono come martiri, dopo aver subìto le persecuzioni di altri nobili tra cui l’imperatore. Furono fatti prigionieri e condannati a morte. Una leggenda narra addirittura che, fatti entrare d’obbligo in una gabbia per essere dati in pasto a dei leoni, questi si calmarono appena li videro, finendo per scatenare ancora di più l’ira del sovrano imperatore, che li fece decapitare proprio il 15 febbraio in un anno imprecisato tra il 120 e 134 d.C.