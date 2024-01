60 minuti, trama e cast del film tedesco

Diretto da Oliver Kienle, 60 minuti è un thriller tedesco. Disponibile su Netflix dallo scorso 19 gennaio, è attualmente tra i film più visti sulla piattaforma. Il protagonista è Emilio Sakraya, qui nei panni di Octavio, un lottatore di MMA chiamato a sfidare il tempo per non perdere la figlioletta.

60 minuti, la trama e il cast

Octavio ha solamente 60 minuti per raggiungere la figlia nel giorno del suo compleanno. In caso contrario, l'affidamento gli verrà tolto per sempre. Tuttavia, quel giorno deve combattere. E quando decide di far finire l'incontro il prima possibile, si trova alle calcagne pericolosi criminali che avevano scommesso su di lui.

A interpretare Octavio è Emilio Sakraya, attore appassionato di arti marziali (che, qui, mette in mostra tutte le sue doti da sportivo). Accanto a lui c'è la sua allenatrice, Cosima, che ha il volto di Marie Mouroum. Paul, il migliore amico e manager, è Dennis Mojem. Perché la scelta è caduta proprio su Emilio e Marie? Perché sono appassionati di MMA, e perfetti per le scene d'azione. Perché si sono messi alla prova con salti, ribaltamenti d'auto, e azioni adrenaliniche con coraggio e con prestanza fisica. Allenandosi per mesi, hanno dato vita a uno spettacolare film d'azione che - il pubblico - sembra apprezzare.