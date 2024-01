È morto Norman Jewison, diresse Jesus Christ Superstar

Norman Jewison, acclamato regista d'origine canadese, è morto all'età di 97 anni. La notizia è stata comunicata dal pubblicista Jeff Sanderson a CBC News.

I primi lavori

Nato a Toronto, più volte candidato all'Oscar, Norman Jewison è stato tra i registi più versatili di Hollywood. Non aveva neppure trent'anni quando arrivò a Londra, deciso ad apprendere il mestiere di autore televisivo. Lavorò alla Bbc per due anni, tornò in Canada approdando alla Cbc, e si spostò poi a New York per dirigere spettacoli musicali. Debuttò a Hollywood nel 1962 col film 20 chili di guai… e una tonnellata di gioia e, negli anni a venire, non mancò di suscitare polemiche in tema di religione e diritti civili. Scriveva nella sua autobiografia: "Ho sempre cercato di mostrare l'umanità come fallibile, sensibile, confusa, fuorviata ma redimibile, piuttosto che insensata e implacabilmente violenta". I suoi film, spesso discussi, non erano semplici. Neanche quando facevano ridere, o parlavano d'azione. Erano sempre un invito a riflettere, e qualcosa in cui la gente si potesse riconoscere.