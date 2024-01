Black Box - La scatola nera, trama e cast del thriller

Titolo originale Boîte Noire, Black Box - La scatola nera regala un'adrenalinica full immersion nel mondo della sicurezza aerea. Il film di Yann Gozlan, in prima TV su Rai 3 martedì 23 gennaio, racconta la storia di Matthieu Vasseur, un giovane acustico di stanza alla BEA (Ufficio di inchiesta e di analisi per la sicurezza dell'aviazione civile), che usa il suo eccezionale udito per investigare sugli incidenti aerei. La sua vita viene sconvolta quando sulle Alpi si verifica un tremendo incidente, in cui perdono la vita oltre 300 persone.

Black Box - La scatola nera, la trama

Un volo partito da Dubai e diretto a Parigi si schianta sulle Alpi dell'Alta Savoia. Nessuno sopravvive. La BEA è chiamata a investigare sull'accaduto e, per fare luce sul mistero, sceglie il suo uomo migliore, il giovane autistico Mathieu Vasseur (sposato con la collega Noémie). Per la verità, Mathieu assume l'incarico quando Victor Pollock, il suo supervisore, scompare misteriosamente durante le indagini sulla scatola nera. Inizialmente, l'uomo pensa che a causare lo schianto sia stato un terrorista islamico. Ma la teoria non lo convince. Pensa dunque a un guasto tecnico e, per supportare questa tesi, sottrae documenti dal computer della moglie (mandando all'aria il suo matrimonio). Poi la terza ipotesi, che pare quella maggiormente supportata dalle evidenze: un hackeraggio delle reti informatiche del velivolo. Mathieu crede che Xavier Renaud, direttore della Pegase Security, azienda che fornisce i sistemi informatici alle compagnie aeree, abbia cospirato con Victor Pollock per nascondere la verità e per difendere la compagnia. A supportare Vasseur nelle sue indagini è la giornalista Caroline Delmas che, tuttavia, prima di scriverne vuole prove più consistenti. Ma davvero la scatola nera sta dicendo la verità? O è piuttosto stata manomessa, così da raccontare una verità alternativa, come Mathieu ipotizza? Scoprirlo, gli costerà la vita.