I Delitti del BarLume, la nuova storia si intitola La Girata

A Pineta le peripezie non finiscono mai, con il BarLume insidiato dalle imposte del sindaco, il concerto dell’estate in arrivo e un nuovo, intricato caso da risolvere. LA GIRATA, seconda storia dell’undicesima stagione de I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar liberamente ispirata al mondo della serie “I delitti del BarLume” di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore), arriva in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW venerdì 19 gennaio.