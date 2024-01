Glynis Johns, morta l'attrice che recitò in 'Mary Poppins'

Mitch Clem, manager dell’attrice, ha dichiarato: “Oggi è una giornata cupa per Hollywood. Non solo perché piangiamo la scomparsa della nostra amata Glynis, ma anche per la fine dell’età d’oro di Hollywood”

È morta Glynis Johns. L’attrice britannica si è spenta all’età di cento anni in una casa di riposo a Los Angeles. L’artista era nota soprattutto per l’indimenticabile ruolo di Winifred Banks nel leggendario film Mary Poppins del 1964.

glynis johns, il manager: "la fine dell'età d'oro di Hollywood" A cento anni è morta Glynis Johns, una delle attrici più famose della storia del cinema. Il suo manager Mitch Clem ha confermato la scomparsa a Variety. Clem in una nota stampa: "Glynis si è fatta strada lungo la vita con intelligenza, arguzia e amore per la recitazione influenzando milioni di persone". Clem ha aggiunto: "Lei è entrata nella mia vita all'inizio della mia carriera e ha fissato un livello molto alto su come muoversi in questa industria con grazia, classe e verità. Con la tua verità personale. La sua luce ha brillato molto chiaramente per cento anni. Lei aveva un'arguzia che avrebbe potuto fermarti lungo la tua strada e un cuore che amava profondamente e puramente".

Infine, il manager ha concluso: "Oggi è una giornata cupa per Hollywood. Non solo perché piangiamo la scomparsa della nostra amata Glynis, ma anche per la fine dell'età d'oro di Hollywood".

Glynis Johns è divenuta celebre in tutto il mondo per il ruolo di Winifred Banks nel cult Mary Poppins (FOTO), diretto da Robert Stevenson e vincitore di ben cinque statuette agli Academy Awards del 1965. Lungo tutta la sua carriera l'attrice ha spaziato tra cinema, televisione e teatro vincendo anche il Tony Award alla miglior attrice protagonista in un musical per A Little Night Music.