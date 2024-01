Coyote vs Acme uscirà nel 2024? Intanto arriva la prima immagine

Mentre Paramount, Netflix e altri canali e streamer considerano l'acquisto di "Coyote Vs. Acme" dalla Warner Bros, lo stesso Wile E. Coyote (nome originale di quello che in italiano chiamiamo Willy il Coyote) ha condiviso la prima immagine del tanto discusso film sui social media, corredando il contenuto con la didascalia: "Ci vediamo nel 2024!!". Questo è ciò che ha pubblicato infatti Eric Bauza, il doppiatore della versione originale del famoso coyote

Wile E. Coyote (nome originale di quello che in italiano chiamiamo Willy il Coyote), doppiato da Eric Bauza, ha condiviso la prima immagine del tanto discusso film Coyote vs Acme sui social media, corredando il contenuto con la didascalia: "Ci vediamo nel 2024!!”. A scrivere sul proprio account di X (l'ex Twitter, ma da adesso in poi basta specificarlo, sarebbe anche ora...) è stato Eric Bauza, il doppiatore ufficiale della versione originale del celeberrimo coyote.

Questo mentre Paramount, Netflix e altri canali e streamer considerano l'acquisto di Coyote Vs. Acme dalla Warner Bros., come riportano alcune fonti vicine al progetto.

“Se sia una promessa o una previsione non è chiaro, ma Bauza ha sicuramente fatto del suo meglio per dare slancio al progetto all'inizio del nuovo anno”, ha fatto notare nelle scorse ore Tom Tapp sul magazine americano Variety.

La foto condivisa da Bauza, doppiatore e comico canadese, mostra un Willy il Coyote (ora lo chiamiamo alla nostra maniera) con un'espressione assai preoccupata mentre si trova assieme a Will Forte in un contesto che ricorda quello di un tribunale.

Potete guardare la prima foto di Willy il Coyote in Coyote vs Acme nel tweet (anche se adesso dovremmo dire nell' "x-qualcosa") che trovate in fondo a questo articolo.