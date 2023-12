La seconda chance, tutto sul film con Max Giusti e Gabriella Pession

Max e Anna sono due genitori alle prese con una coppia di gemelli adolescenti: Tina e Nico. I rapporti in famiglia non sempre dei più rosei e un desiderio rende l’impossibile possibile. Umberto Carteni ha firmato la pellicola uscita nelle sale nell’ottobre di quest’anno.

Il regista ha raccontato: “La seconda chance affronta la tematica genitori-figli con leggerezza, ma trattando in modo sincero le dinamiche che si creano all’interno di un nucleo famigliare. Il film vuole divertire, ma senza tradire l’autenticità dei personaggi, le loro inquietudini, le distanze che si creano tra i genitori e i figli. È così che il racconto ci porta a riflettere su quanto noi genitori non conosciamo le vite dei nostri ragazzi: spesso troppo presi dalle nostre vite, rivolgiamo a loro uno sguardo superficiale e disattento. In un’epoca in cui siamo connessi con tutto e tutti, ci disconnettiamo proprio da chi in realtà ci sta più a cuore”.

Umberto Carteni ha aggiunto: “Più volte, durante le riprese, il montaggio e le visioni del film mi sono immedesimato ed emozionato in questa storia e ho trovato lo stesso coinvolgimento nelle persone che hanno lavorato con me. Ho cercato di raccontare questo spaccato del nostro quotidiano in modo semplice, mi sono messo a disposizione dei sentimenti e delle domande e riflessioni che spesso ci tormentano. Ho affrontato questo “viaggio” immergendomi nei miei limiti di genitore, cercando le ragioni dentro i miei fallimenti. La difficoltà è stata quella di trovare un giusto equilibrio tra la credibilità dei personaggi e la leggerezza che la commedia richiede. Spero di esserci riuscito”.