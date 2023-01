Gabriella Pession, i migliori film e le fiction. FOTO

Gabriella Pession è una delle protagoniste della serie crime La porta rossa, giunta alla terza e ultima stagione. L'attrice ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo come modella. L'esordio sugli schermi è arrivato nel 1997 con il film Fuochi d'artificio di Leonardo Pieraccioni. Dal 2016 è sposata con il collega irlandese Richard Flood (visto in Grey's Anatomy) da cui nel 2014 aveva già avuto un figlio, Giulio. In questa gallery alcuni dei ruoli migliori di Gabriella Pession, sia al cinema che in tv