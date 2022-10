Max Giusti sarà il Marchese del Grillo al Teatro Sistina di Roma

Il comico romano non nasconde l'emozione nell'interpretare il personaggio che è passato alla storia grazie al grande Alberto Sordi, cui tributerà un omaggio personale Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Toccherà a Max Giusti inaugurare la stagione teatrale 2022/23 del Teatro Sistina di Roma e la sua apparizione sulle scene non poteva essere più speciale. Il comico romano sarà Il Marchese del Grillo, il personaggio reso celebre da Alberto Sordi nel 1981. Giusti, nato e cresciuto a Roma, non ha nascosto l'emozione per questo ruolo così prestigioso.

Una sfida per Max Giusti leggi anche Il leggendario “The Rocky Horror Show” arriva a Milano Misurarsi con un mostro sacro come Alberto Sordi ha rappresentato una bella sfida per Max Giusti che però è al settimo cielo per l'occasione che gli è stata offerta in questa stagione in cui tornerà a recitare davanti al pubblico dal vivo dopo Se il tempo fosse un gambero e Aggiungi un posto a tavola. Giusti ha dichiarato che proverà a misurarsi col suo predecessore nei panni di un personaggio che renderà ancora più istrionico e più vero. Il suo lavoro sarà un omaggio, come è giusto che sia, al cult di Monicelli ma gli darà anche la possibilità di percorrere una nuova strada. Ispirato alla sceneggiatura della pellicola di Monicelli, Il Marchese del Grillo al Sistina è una commedia musicale scritta da Gianni Clementi e Massimo Romeo Piparo. Graffiante e ironica, l'opera offre uno spaccato della città di Roma ai tempi in cui visse il Marchese Onofrio del Grillo, personaggio cinico, sfrontato e ozioso, vissuto nei primi dell'Ottocento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Giusti Official (@maxgiustiofficial) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie