Bill Skarsgård sarà JFK in Mayday di James Gray

mayday, i primi dettagli del film

Novità in arrivo per l’attore svedese. Come riportato da World of Reel, Daniel Richtman ha rivelato che Bill Skarsgård sarebbe stato scelto per interpretare John Fitzgerald Kennedy nel nuovo film Mayday. La pellicola, diretta da James Gray, si focalizzerà sulla carriera militare del 35° Presidente degli Stati Uniti d'America e sul rapporto burrascoso con suo padre.

Il regista si è occupato anche della riscrittura della sceneggiatura, inizialmente firmata da Samuel Franco ed Evan Kilgore. Al momento nessuna notizia sugli altri nomi del cast, sulla data di inizio delle riprese e di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.