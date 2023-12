La protagonista della nuova fiaba per famiglie, il sessantaduesimo classico di animazione targato Walt Disney, nella versione italiana avrà la voce della cantautrice italiana Gaia. La capra Valentino è Amadeus. Michele Riondino doppierà, invece, il villain

Mancano pochi giorni al debutto sul grande schermo di Wish, il nuovo classico di animazione realizzato dai Walt Disney Animation Studios, realizzato per celebrare con gli appassionati del genere i cento anni della compagnia che fa sognare grandi e piccini.

La pellicola, che ha esordito negli Stati Uniti nel fine settimana del Ringraziamento, arriva in Italia per Natale, più precisamente, il 21 dicembre. Ecco i dettagli della trama, i nomi dei doppiatori scelti per la versione nazionale e tutto quello che c'è da sapere sul sessantaduesimo lungometraggio della casa di Walt.

Wish, la trama e le musiche del 62esimo classico

Idealismo, amicizia e la magia dei sogni sono i temi fondamentali che animano Wish, l'atteso classico di animazione adatto a tutti e che piacerà non solo ai più piccoli.

Chiamati a riscattare l'insuccesso di Strange World, il film animato distribuito a Natale 2022, gli Studios hanno puntato tutto su Asha, una nuova principessa adolescente che va ad infoltire la schiera di eroine Disney.

Asha, una diciassettenne sognatrice ed idealista che vive a Rosas, un regno fantastico nel Mediterraneo, scopre la vera natura del sovrano, Re Magnifico, che invita i sudditi ad esprimere e affidargli i propri desideri, una volta compiuta la maggiore età, per appropriarsene e farli vivere nella speranza che questi vengano esauditi.

La giovane, che voleva diventare un'apprendista del re, decide di guidare la rivolta contro il tiranno con l'aiuto della sua capretta, Valentino, e del potere di Star, una stella cosmica dotata di capacità straordinarie.

La magia della stella accende di meraviglia la storia fantastica che, sequenza dopo sequenza, diventa una grande avventura musicale in pieno stile Disney da cui farsi incantare e da cui trarre ispirazione e insegnamenti.

Musiche e canzoni, originali come la storia e i personaggi, composte dalla cantautrice statunitense Julia Michaels, in collaborazione con Benjamin Rice, sono già famosissime sui social, specie su TikTok dove sono utilizzate come tema musicale per video e contenuti con milioni di visualizzazioni. In Italia la colonna sonora è disponibile dal 17 dicembre spinta da Un sogno splende in me, cantata dalla cantautrice Gaia Gozzi. leggi anche Wish, trailer italiano del nuovo classico Disney

Le voci italiane: Gaia, Amadeus, Michele Riondino Se nella versione originale è il premio Oscar Ariana DeBose (protagonista della stagione 2022 col successo del grande schermo West Side Story) a dare la voce alla giovane Asha, in Italia, come detto, è Gaia Gozzi, già vincitrice di Amici e concorrente di X-Factor, ormai una certezza della scena musicale nazionale, a prestare la voce ai brani del lungometraggio che interpretano in chiave pop le classiche sonorità da musical che caratterizzano tutta la produzione Disney.

Gaia non è l'unica esordiente in veste di doppiatrice di un film di animazione. La ventiseienne condivide le emozioni di questa avventura con Amadeus, scelto come doppiatore della capra Valentino, che aggiunge una nuova voce al suo già incredibile curriculum nel campo dello spettacolo.

Anche Michele Riondino, attore apprezzato anche nel recente I leoni di Sicilia, si è messo alla prova col doppiaggio prestando la voce alle potenti battute di Re Magnifico. Il trio inedito ha espresso la propria gioia rispetto al progetto. Per tutti fare parte del mondo Disney rappresenta un sogno che si realizza.

Wish, firmato da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, vede nuovamente il primo, già autore di Frozen - il regno del ghiaccio, collaborare con Jennifer Lee, sua partner di quel fortunatissimo film del 2013. Buck e Lee, che insieme hanno lavorato anche al sequel Frozen - Il segreto di Arendelle, di Wish hanno scritto anche il soggetto e si sono occupati, in parte, della produzione. approfondimento Disney, lo spot di Natale 2023. VIDEO

