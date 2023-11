Disney, lo spot di Natale 2023. VIDEO

Meji Alabi ha diretto lo spot interamente girato in Sudafrica. Il filmato si apre con Ariana DeBose sulle note di A Dream Is A Wish Your Heart Makes, il celebre brano tratto da Cenerentola

Disney ha lanciato lo spot di Natale 2023. Il filmato, a sostegno di Make-A-Wish® per il supporto alle cure di bambini affetti da malattie critiche in tutto il mondo, si apre con la voce di Ariana DeBose sulle note di A Dream Is A Wish Your Heart Makes, la celebre canzone tratta da Cenerentola.

è Già NATALE in casa DISNEY

Il regista nigeriano Meji Alabi ha firmato lo spot completamente girato in Sudafrica. Il video racconta la voglia di condividere momenti con i propri affetti durante le festività natalizie. Il filmato porta sullo schermo le storie di tantissime persone da ogni parte del mondo, a unirle il brano A Dream Is A Wish Your Heart Makes intonato da Ariana DeBose, Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista per West Side Story, e dalle doppiatrici di Asha, la protagonista del nuovo film Wish.

Lo spot racconta anche diverse tradizioni, tra le quali Hanukkah e Diwali. Il filmato si conclude ricordando l’uscita di Wish, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 21 dicembre.