Nato a Palermo il 24 agosto 1935, e scomparso il 18 dicembre del 2022 ha interpretato grandi ruoli al cinema, in tv e a teatro. Famoso soprattutto per aver incarnato meglio di chiunque altro lo stereotipo dell’uomo siciliano passionale e geloso, anche per grandi registi come Pietro Germi e Antonio Pietrangeli. Ripercorriamo insieme la sua carriera