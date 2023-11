Ilary Blasi in lacrime per Francesco Totti nel trailer di Unica

Spettacolo

Nata a Roma il 28 aprile del 1981, ha iniziato ad apparire in tv a soli 3 anni, in un famoso spot pubblicitario. Da letterina di “Passaparola” a conduttrice di numerosi programmi televisivi come “Grande Fratello”, è tra i personaggi più apprezzati dal pubblico. La sua vita è stata in parte raccontata anche dalla serie Sky “Speravo de morì prima” sulla carriera dell'ex capitano della Roma e recentemente anche ex compagno (tra i due è in atto il procedimento per la separazione)