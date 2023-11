Annunciato a sorpresa, Unica arriverà su Netflix il 24 novembre. Al centro del docufilm, Ilary Blasi con la sua carriera e la sua vita. Con la sua esperienza di donna, di mamma, di (ex) moglie. "A volte si è detto troppo. A volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato. Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po’ di me e di tante cose che non sapete" ha spiegato, nel corso di un'intervista al Corriere della Sera.

Cosa dobbiamo aspettarci da Unica

Il titolo Unica rimanda, ironicamente, alla maglia "6 unica" che Francesco Totti indossò nel marzo del 2002, nel corso del derby contro la Lazio. Così, mentre l'ex marito rilascia interviste, lei mette a segno un colpo geniale: un intero documentario, per raccontare la sua verità. Ilary, che dice di non conoscere l'ansia e di emozionarsi raramente, ha deciso che - al di là dei post ironici su Instagram - valeva la pena farsi sentire. Per rispondere alle accuse di tradimento dell'ex marito, per spiegare che c'è di più, dietro la "guerra dei Rolex", le borse Chanel, Noemi Bocchi e Bastian Muller. Di cosa parlerà Unica, dunque? A suggerirlo è la sua sinossi. Sulla vicenda Ilary Blasi - Francesco Totti, si è scritto (e fatto) di tutto: articoli di giornale, interviste, dichiarazioni, smentite, comunicati stampa. Ma è nel docufilm che, per la prima volta, la showgirl racconta la fine di quell'amore. Quello tra il re di Roma e la sua regina, che sembravano immortali, ma si sono scoperti molto umani. "Inedito, intimo e sincero", Unica è un documento esclusivo ricco di testimonzianze, diretto da Tommaso Deboni e scritto da Peppi Nocera e Romina Ronchi.