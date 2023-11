Un rumor serpeggia in rete: il reboot di "Fantastic Four" nell'MCU starebbe considerando tre attori per il ruolo del Dottor Destino. I nomi di Ralph Fiennes, Jason Clarke e Mads Mikkelsen circolano come possibili interpreti per calarsi nel ruolo del personaggio di Doctor Doom nel reboot di Fantastic Four. Il più probabile tra questi nomi pare sia quello di Mads Mikkelsen, già presente in Doctor Strange

Un rumor serpeggia in rete: il reboot de I Fantastici 4 nell'MCU starebbe considerando tre attori per il ruolo del Dottor Destino. I nomi di Ralph Fiennes, Jason Clarke e Mads Mikkelsen circolano come possibili interpreti per calarsi nel ruolo del personaggio di Doctor Doom nel reboot di Fantastic Four. Il più probabile tra questi nomi pare sia quello di Mads Mikkelsen, già presente in Doctor Strange.

Dovrebbe essere lui la prima scelta, secondo quanto riportato da John Campea.



Secondo diverse fonti, I Fantastici Quattro saranno parte dell'MCU in un progetto autonomo nel 2025. Le voci parlano di possibili inclusioni di Galactus e Silver Surfer.



Kevin Feige, capo degli Studios Marvel, ha avuto i Fantastici Quattro in mente fin dall'inizio. Dopo l'acquisizione da parte di Disney, ha lavorato sodo per questo progetto. Feige ha plasmato il franchise dell'MCU attorno agli Avengers, principalmente a causa dei diritti cinematografici della Prima Famiglia di Marvel e degli X-Men, che non erano disponibili al momento della creazione degli Studios Marvel.

Con l'acquisizione da parte di Disney - che riporta i personaggi nell'universo Marvel - Feige e i suoi collaboratori hanno lavorato su come integrare al meglio i Fantastici Quattro nell'MCU, decidendo infine per un progetto autonomo nel 2025 che, secondo le voci, includerà l'iconico villain Galactus e il suo famoso araldo Silver Surfer insieme alla squadra, come riportano in queste ore i media americani, primo tra tutti il magazine specializzato in videogiochi e fumetti Game Rant.