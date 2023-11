Sciopero Hollywood, gli attori rifiutano la proposta degli Studios

Le due parti sono ancora lontane "su diverse questioni essenziali, tra cui l'Intelligenza Artificiale", ha scritto Sag-Aftra in una breve nota ufficiale. “Torneremo al più presto al tavolo, perché tutti vogliamo ricominciare a lavorare", ha dichiarato all'ANSA Ted Sarandos, ceo di Netflix, al margine di un evento a Los Angeles. Con il no del sindacato, sfuma dunque la possibilità di chiudere in giornata lo sciopero cominciato lo scorso 14 luglio. Non si sa quando le parti riprenderanno il negoziato.

Tra i punti più spinosi della disputa - su cui le parti hanno trattato nell'ultimo giro di negoziati cominciato circa dieci giorni fa - ci sono quelli legati all'utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nelle produzioni, quelli riguardanti la spartizione dei profitti per le opere in streaming e anche quelli inerenti agli aumenti salariali.

Il sindacato vuole "ottenere l'accordo giusto e quindi porre fine in modo responsabile a questo sciopero"

Il sindacato degli attori americani ha affermato che ogni membro del suo comitato negoziale "è determinato a ottenere l'accordo giusto e quindi porre fine in modo responsabile a questo sciopero", come riporta in queste ore la CNN.

Sabato 4 novembre, il sindacato ha dichiarato di aver ricevuto e stava esaminando la proposta dell'Alliance of Motion Picture and Television Producers, che ha definito la sua come "l'ultima, migliore e finale offerta".

I membri della sopracitata AMPTP includono Disney, Netflix, NBCUniversal e Warner Bros.

"Non è ancora chiaro quando verrà raggiunto un accordo per porre fine allo sciopero, che dura ormai da quasi quattro mesi, ma la situazione si è fatta sempre più urgente negli ultimi giorni mentre le due parti lavorano per risolvere la situazione in tempo per salvare il resto della stagione televisiva invernale", scrive Ramishah Maruf in un articolo apparso poche ore fa sul sito della CNN.