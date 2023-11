Prince, in arrivo il biopic sulla vita dell’artista

La pellicola sarà basata sul libro della prima moglie Mayta Garcia che ha dichiarato: “Questo film fornirà uno sguardo sull’uomo che ho amato, sulla nostra vita insieme e sulla sua influenza duratura”

Deadline ha annunciato la produzione della pellicola che racconterà la vita di uno dei più grandi artisti della storia della musica. Stando a quanto riportato, il film sarà basato sul libro The Most Beautiful: My Life with Prince di Mayte Garcia, prima moglie di Prince.

prince, i dettagli della pellicola Al via i lavori per il biopic ispirato al bestseller che ripercorre la storia d'amore tra il musicista e la ballerina. Crazy Legs Features ha acquistato i diritti per lo sviluppo del film, per il quale al momento è in corso la ricerca dello sceneggiatore. La pellicola offrirà uno sguardo inedito e intimo sulla storia d'amore. Mayte Garcia ha dichiarato: "Crazy Left è il partner perfetto per portare sullo schermo questa profonda riflessione della mia vita con Prince. I loro vari lavori mostrano un'abilità artistica e specifica per raccontare le storie delle persone più belle e complesse. Questo film fornirà uno sguardo sull'uomo che ho amato, sulla nostra vita insieme e sulla sua influenza duratura".

Tom Cappelli, cofondatore e CEO di Crazy Legs Productions, ha aggiunto: "Prince è una delle personalità più elettrizzanti, carismatiche ed enigmatiche della nostra generazione. Siamo onorati che Mayte ci abbia scelto per dare vita al toccante e sincero memoir e portare sullo schermo una rara finestra su un artista che ha cambiato la mia vita e le vite di decine di milioni di fan in tutto il mondo. Non vediamo l'ora di iniziare a sviluppare questo progetto".

Prince Rogers Nelson è stato tra i più grandi musicisti di sempre. Con milioni di copie vendute, l'artista ha conquistato un posto di rilievo nella scena musicale. Nel corso degli anni Prince (FOTO) ha anche fatto incetta di riconoscimenti, tra i quali un Premio Oscar per la Miglior canzone originale grazie a Purple Rain, un Golden Globe per The Song of the Heart e numerosi Grammy Awards.