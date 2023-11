Sicario 3, sarà coinvolto anche Christopher McQuarrie

Il magazine Collider ha riportato in esclusiva che lo sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense McQuarrie sarà coinvolto nel 3° capitolo della serie di film dedicata a “Sicario”. McQuarrie è stato lo sceneggiatore di molti film del regista Bryan Singer, vincendo nel 1996 l'Oscar alla migliore sceneggiatura originale per “I soliti sospetti”. Dal 2015 dirige il franchise “Mission: Impossible”. Per il terzo atto dell'epopea di “Sicario” torneranno sul set Brolin, Blunt e Del Toro

Il magazine americano Collider ha riportato in esclusiva che lo sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense Christopher McQuarrie sarà coinvolto nella produzione di Sicario 3, il terzo attesissimo capitolo della serie cinematografica inaugurata nel 2015 con il film Sicario diretto da Denis Villeneuve.



I produttori di Sicario hanno anche parlato del coinvolgimento di Taylor Sheridan per il prossimo sequel. Del resto Sheridan è l'ideatore, quindi un suo coinvolgimento è d'uopo.



Denis Villeneuve (Dune: Part Two), Taylor Sheridan (Yellowstone) e Stefano Sollima (Senza rimorso) sono i tre registi che hanno contribuito a definire la serie dei film Sicario come capolavori acclamati dalla critica di tutto il mondo.

Per quanto riguarda il terzo film, sembra che “il franchise punterà ancora più in alto, o almeno è ciò che suggeriscono i nomi coinvolti nella produzione”, scrive Erick Massoto su Collider.

Durante un'intervista con il magazine statunitense per promuovere il loro nuovo film Reptile, i produttori Molly Smith e Trent Luckinbill hanno parlato con il direttore editoriale di Collider, Steve Weintraub, anticipando chi è che potrebbe prendere le redini del franchise di Sicario. Tuttavia Smith e Luckinbill chiariscono che “è ancora presto per dire chi siederà sulla sedia del regista”.

