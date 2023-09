Sicario, si lavora al terzo film con Benicio Del Toro

La produzione ha confermato la sceneggiatura del sequel dei due capitoli con protagonista Alejandro Gillick alias Benicio Del Toro. Questo personaggio era stato inizialmente conosciuto dal pubblico grazie al film “Sicario” di Denis Villeneuve del 2015, dopo di che è stato ritrovato nel sequel del 2018 “Soldado”, diretto dal regista italiano Stefano Sollima



Non c’è due senza tre: questa regola aurea vale anche per Sicario, visto che la produzione ha confermato la sceneggiatura del sequel dei due capitoli con protagonista Alejandro Gillick alias Benicio Del Toro.

Questo personaggio era stato inizialmente conosciuto dal pubblico grazie al film Sicario di Denis Villeneuve del 2015 per poi essere ritrovato nel sequel del 2018 Soldado, diretto dal regista italiano Stefano Sollima.

A cinque anni di distanza dal secondo capitolo firmato Sollima, i produttori Basil Iwanyk ed Erica Lee confermano che stanno lavorando a un terzo atto della saga. La sceneggiatura del film sarebbe in fase di realizzazione. Probabilmente lo sciopero degli sceneggiatori appena conclusosi potrebbe aver rallentato la produzione. “Oh sì!” hanno ammesso i due sopracitati produttori rispondendo alla domanda se un ipotetico Sicario 3 sarebbe mai arrivato nelle sale. Dunque hanno spiegato che il progetto è in fase di sviluppo e che tutto ripartirà “quando potremo continuare a scriverlo“, hanno affermato. “L’idea è fantastica” hanno aggiunto Basil Iwanyk ed Erica Lee, entusiasti all’idea di rivedere finalmente Del Toro calarsi ancora una volta nel personaggio tanto ambiguo quanto ammaliante di Alejandro Gillick.

“Non vedo l’ora che arrivi Sicario 3”, ha dichiarato Iwanyk. “Potrei guardare Benicio interpretare quel tipo per sempre. Voglio dire, potrei guardare Benicio in qualsiasi cosa facesse, ma quel personaggio… non diventa mai vecchio”.



A parte Del Toro, nessun altro nome fino a ora è stato fatto circa il progetto I due produttori sono attualmente impegnati nella nuova serie The Continental, da poco arrivata su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Per quanto riguarda il nuovo film di Sicario, non hanno menzionato il personaggio di Matt Graver, interpretato dall’attore Josh Brolin in entrambi i film precedenti.

Nessun nome finora è stato fatto per quanto riguarda colleghi di set per Benicio del Toro e potenziali registi ai quali affidare la regia. Come sottolinea in queste ore Ciak Magazine, “sarà difficile che sia ancora Stefano Sollima a dirigere il film, dopo aver concluso la sua ‘trilogia criminale romana’ con l’ultimo Adagio (in concorso a Venezia 80) – che lui stesso ha definito ‘un atto d’amore’ verso la sua città, dopo il Romanzo Criminale televisivo e il Suburra del 2015 – seguito alla serie Zero Zero Zero e Senza rimorso”.

Sicario e Sicario: Day of the Soldado, i primi due capitoli della saga

Sono Sicario e Sicario: Day of the Soldado (noto anche come Soldado, titolo tra l'altro scelto per la distribuzione del film nel Paese natale del regista che l'ha diretto, l'Italia) i primi due film che costituiscono la serie cinematografica crime-thriller incentrata sul mondo del traffico di droga e del crimine organizzato al confine tra Stati Uniti e Messico.

Per quanto riguarda il primo, Sicario (2015), il regista è Denis Villeneuve e il cast principale comprende Emily Blunt, Benicio del Toro e Josh Brolin. La trama segue Kate Macer (interpretata da Emily Blunt), un'agente dell'FBI che viene reclutata in un'operazione governativa segreta per combattere i cartelli della droga messicani. Il misterioso agente Matt Graver (interpretato da Josh Brolin) e il misterioso avvocato Alejandro (interpretato da Benicio del Toro) lavoreranno assieme a Kate, la quale sarà coinvolta in un mondo oscuro e violento. Il film ha ricevuto recensioni positive dalla critica ed è stato nominato a tre premi Oscar.

Il sequel, Sicario: Day of the Soldado (2018), è diretto da Stefano Sollima e vede Benicio del Toro e Josh Brolin nel cast.

Nel film, l'agente Matt Graver e il misterioso Alejandro lavorano ancora una volta insieme per tentare di scatenare una guerra tra i cartelli della droga messicani. Il focus della trama è il rapimento di una giovane ragazza messicana.

Sia l’originale del 2015 sia il secondo film firmato Sollima offrono un'immersione realistica nel mondo del crimine organizzato e della lotta delle forze dell'ordine contro i cartelli della droga. Aspettiamo quindi di vedere il terzo capitolo di quella che è diventata un’epopea cinematografica acclamata e di successo. approfondimento The Son, Denis Villeneuve cerca location per serie con Jake Gyllenhaal