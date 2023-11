Wonka, rilasciato il nuovo poster del film con Timothée Chalamet

Cinema

Timothée Chalamet sarà Willy Wonka nel film diretto da Paul King. Wonka racconterà la storia del personaggio creato da Roald Dahl, l’uscita nelle sale italiane è fissata per il 14 dicembre

Il 14 dicembre Wonka arriverà nelle sale italiane per raccontare come Willy Wonka sia diventato il più amato cioccolataio del mondo. Timothée Chalamet interpreterà il protagonista per la regia di Paul King. L’account X della pellicola ha pubblicato i character poster dei personaggi