Heath Ledger, le foto inedite in cui si trucca da Joker

Cinema

Il 22 gennaio 2008 moriva per una overdose di farmaci uno degli interpreti più apprezzati della sua generazione. Nella sua breve carriera è partito da commedie come 10 cose che odio di te spostandosi subito su intensi ruoli drammatici. Candidato all’Oscar per la sua parte in I segreti di Brokeback Mountain ha vinto la statuetta postuma per l’antagonista di Batman ne Il cavaliere oscuro. Ecco tutti i suoi film