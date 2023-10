Magic Mike – The Last Dance da stasera in prima tv su Sky e NOW

Arriva in prima tv su Sky il film di Steven Soderbergh con protagonisti Channing Tatum e Salma Hayek Pinault. L’appuntamento è per lunedì 23 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 su Sky Cinema Romance), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

Dopo una lunga pausa e in seguito ad un affare fallito che lo ha lasciato al verde, costringendolo a lavorare come bar tender nei locali della Florida, per "Magic" Mike Lane è giunta l’ora di tornare sul palco. Con la speranza di partecipare a quello che considera l’ultimo show della sua carriera, Mike si dirige a Londra con una donna ricca e altolocata che lo attira con un'offerta che non può rifiutare... e un’agenda già pianificata. La posta in gioco è altissima quando Mike scopre cosa ha veramente in mente la donna: riuscirà, insieme ad un nuovo gruppo di ballerini da rimettere in carreggiata, ad essere in grado di farcela?

Quando e dove vederlo

L'appuntamento con Magic Mike – The Last Dance è per lunedì 23 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 su Sky Cinema Romance), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K, per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.