Sospesi, il doc sugli italiani bloccati all'estero durante la pandemia

Esordio nell'opera di lungometraggio per l'autrice romagnola, laureata in NABA a Milano , il documentrio porta a compimento ambiziosi presupposti: raccogliere testimonianze da tutto il pianeta per sondare la percezione dell'isolamento da parte degli italiani che si trovavano all'estero quando ogni cosa si è fermata a marzo 2020. a causa della Pandemia . Ne è scaturito un racconto a più voci complesso, intenso, emotivamente e tematicamente stratificato.

· WINNER - Best Message e 3 nomination Best Editing - Best Music - Best documentary feature al Top Indie Film Awards, USA

Nata a Cesena nel 1990, si laurea nel 2014 in Filmmaking & Multimedia Arts presso NABA di Milano. Collabora come operatrice video con riviste internazionali, tra cui Rolling Stone Magazine, e festival locali, SI FEST - International Festival of Photography -, Meet the Docs Film Fest e Ibrida Festival. Svolge il ruolo di logger (selezione video) per la realizzazione del docu- film Italy in a Day - Un giorno da italiani, film diretto da Gabriele Salvatores, co-prodotto da Rai Cinema e Indiana Production in collaborazione con Ridley Scott. Nel 2014 il suo cortometraggio UnControl Room vince come “miglior documentario” in concorso all’ VIII edizione del DocUnder30 di Bologna, ottenendo la menzione speciale di “miglior documentario emiliano-romagnolo” dall’associazione DER (Documentaristi Emilia Romagna).