L'attrice di Acqua e Sapone Natasha Hovey risponde a Verdone

Natasha Hovey risponde all'appello



I social media avvicinano davvero le persone, lo prova la vicenda di Carlo Verdone e Natasha Hovey che hanno smesso di essere in contatto da molti anni, come ha ammesso su Facebook l'attore e regista italiano.

Il lungo post in cui Verdone ha ricordato con affetto e nostalgia l'attrice da lui scoperta nei primi anni Ottanta è stato visto da tantissime persone raggiungendo, infine, la destinataria, Natasha Hovey, che oggi ha cinquantasei anni e conduce un'esistenza tranquilla.

“Sono stupita da tanto clamore” ha detto Hovey che ha affidato le sue parole al Corriere della Sera. L'attrice ha ammesso di essere stata contatta da diversi amici che le hanno segnalato il post con l'appello del regista.

Nelle sue dichiarazioni c'è tutto l'entusiasmo della ragazza che Verdone aveva fatto esordire in Acqua e Sapone, pellicola del 1983 che ha ulteriormente consacrato la fama dell'attore e cineasta romano diventata presto un cult.

Hovey ha raccontato di essersi trasferita da qualche anno negli Stati Uniti, nella città di Miami, insieme alla sua famiglia composta dal marito, un medico reumatologo che ha sposato nel 1999, e suo figlio David che oggi ha ventiquattro anni e lavora come film producer.

Abbandonati i riflettori dei set, che ha frequentato per un po' di anni dopo aver lavorato con Verdone, ora conduce una vita tranquilla dedita alla famiglia e ai gatti, i suoi e i tanti randagi che vagano per le strade della città.

Con lei, ha aggiunto, c'è una delle sue sorelle. Un'altra vive negli States ma nell'Oregon. Sua madre vive a Sud di Napoli. Non ha dimenticato, tuttavia, Carlo Verdone e con tono affettuoso ha ammesso di essere sempre "la sua Sandy", ovvero Sandy Walsh, la baby modella statunitense che con suo fascino ingenuo faceva impazzire i protagonisti di Acqua e Sapone. L'attrice ha detto che torna spesso in Italia e che presto si metterà in contatto col regista ma non attraverso i social: di quelli non ha bisogno.