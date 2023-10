True Lies,reunion di Jamie Lee Curtis e Schwarzenegger per beneficenza

Jamie Lee Curtis e Arnold Schwarzenegger si sono riuniti dopo quasi 30 anni dall’uscita del classico del genere action True Lies. La reunion è avvenuta per una buona causa. Durante lo scorso weekend, le due star hanno mostrato il loro sostegno all'organizzazione no-profit After-School All-Stars, che aiuta i bambini che vivono a basso reddito.

Tre decenni dopo aver recitato insieme come marito e moglie nel blockbuster True Lies, i due divi si sono calati nuovamente in quegli iconici panni.



'"Ya, mi chiamo Ingeborg, vengo da Stoccarda" ha scritto Jamie Lee Curtis sui social network. “Amo il modo in cui i miei amici si preparano e si presentano per le cause che toccano le loro anime e i loro cuori”, ha aggiunto l’attrice premio Oscar, 64 anni, nel post condiviso su Instagram (che vi mostriamo in fondo a questo articolo). E, taggando il suo esimio collega e grande amico Schwarzenegger, ha aggiunto: “Io amo Arnold! Il numero uno!”.

Per l'evento, Curtis ha indossato un vestito dirndl tedesco e una corona di fiori, che faceva parte del tema dell'evento, come riporta in queste ore il Daily Mail.

Per quanto riguarda la star di Terminator, ha optato per una maglietta nera più convenzionale da abbinare a pantaloncini e calzettoni alti. La coppia si è anche fatta fotografare con lo chef Hans Rockenwagner, vestito anch'egli in stile tedesco d'epoca per l'occasione. Röckenwagner è uno chef molto famoso che ha guidato rinomati ristoranti in Germania, in Svizzera, a Chicago e a Los Angeles.



Potete guardare le foto dell’evento in fondo a questo articolo.