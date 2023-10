Kevin Spacey in ospedale, si teme un infarto ma l'allarme è rientrato

Kevin Spacey è stato portato d'urgenza in ospedale temendo un attacco cardiaco dopo essere rimasto insensibile a un braccio per un breve periodo di tempo. L'attore era ospite al Festival internazionale del cinema di Tashkent, in Uzbekistan. Il protagonista di House of Cards, 64 anni, è stato accompagnato in ospedale e sottoposto a una serie di test medici compresa la risonanza magnetica.