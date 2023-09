Comandante, il trailer e cosa sapere sul film con Pierfrancesco Favino

È uscito in queste ore il trailer ufficiale di Comandante, il film diretto da Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino.

In Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia da poco conclusasi, il film arriverà nei cinema italiani dal 31 ottobre grazie a 01 Distribution.

Dopo il debutto come film di apertura in Concorso a Venezia 80, l’attesa ora è elevata: il pubblico non vede l’ora di poter guardare in sala la pellicola in cui Favino interpreta Salvatore Todaro, il comandante di sommergibili della Regia Marina durante la Seconda guerra mondiale e leggendario eroe dei mari.

“Aprire l’80ª edizione della Mostra del Cinema è per noi un grande onore per il quale ringraziamo il direttore Barbera”, aveva dichiarato il regista Edoardo De Angelis poco prima dell'apertura della kermesse al Lido. “Comandante è un film che parla di forza e Salvatore Todaro ne incarna la sua forma sublime: combattere il nemico senza dimenticare mai la sua natura di essere umano. Pronto a sconfiggerlo ma anche a prestargli soccorso per salvarne la vita come prescritto dalla legge del mare. Perché così si è sempre fatto e sempre si farà”.

