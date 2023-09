Giancarlo Giannini riceve il 'Dragone d'Oro' alla carriera

L'artista italiano amato da Hollywood ha ricevuto il riconoscimento nella prima serata dell'ottava edizione della manifestazione in programma nella città estense (16-23 settembre). Uno dei più ambiti riconoscimenti del Festival, assegnato negli anni passati a star del cinema come Danny Glover e Jim Sheridan

Premio alla carriera con il 'Dragone d'Oro' del Ferrara Film Festival per Giancarlo Giannini (FOTO). L'artista ha ricevuto ieri, 16 settembre, il riconoscimento nella prima serata dell'ottava edizione della manifestazione in programma nella città estense. "Non c'è nulla che si possa comparare a una serata passata davanti a uno schermo del cinema - ha osservato Maximilian Law, direttore artistico Ferrara Film Festival -: durante la pandemia molti festival hanno scelto di svolgersi attraverso edizioni virtuali, noi, invece, l'abbiamo fatto sempre dal vivo.

All’attore, che più di tutti rappresenta il cinema italiano nel mondo e che ha recentemente ricevuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood (FOTO), va uno dei più ambiti riconoscimenti del Festival, assegnato negli anni passati a star del cinema come Danny Glover e Jim Sheridan. In programma fino al 23 settembre, la kermesse propone 40 eventi in otto giorni con ventimila presenze attese, 35 film in concorso su oltre 2500 iscritti provenienti da 42 Paesi, 19 anteprime di cui 7 mondiali, 4 europee e 8 italiane, e tre proiezioni fuori concorso.