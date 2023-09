Assassin Club, stasera in prima visione su Sky Cinema

Henry Golding è il protagonista di ASSASSIN CLUB, action thriller in cui interpreta un killer a cui viene chiesto di uccidere sette persone in tutto il mondo, per poi scoprire che i suoi obiettivi sono anch’essi assassini e sono stati assoldati per ucciderlo, in prima tv su Sky da lunedì 11 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 su Sky Cinema Action), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand, anche in 4K.

Con un cast internazionale stellare che comprende Sam Neill, Daniela Melchior e Noomi Rapace, il film è diretto da Camille Delamarre.