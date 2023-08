Wonder Woman 3, il film non è tra i progetti del DC Universe

A pochi giorni dalle dichiarazioni dell'attrice israeliana a ComicBook arriva la smentita da parte di Variety: non c'è nessun seguito sul grande schermo per l'eroina nei piani di Gunn e Safran

Gal Gadot vorrebbe tornare ad interpretare Wonder Woman ma i DC Studios non hanno piani concreti per lei. Questo lo stato attuale della discussione su Wonder Woman 3, titolo di cui si è parlato anche recentemente sui media di settore ma che non sarebbe nei progetti dei realizzatori.

A parlarne era stata l'attrice israeliana in una intervista recente a ComicBook nella quale aveva dichiarato di essere pronta a calzare nuovamente il costume dell'eroina. Per Variety e Collider le parole dell'attrice sono prive di fondamento: secondo le fonti delle due testate il film non si farà.





Wonder Woman 3 non si farà Gal Gadot, che ha dato il volto a Wonder Woman più volte sul grande schermo, non tornerà ad interpretare l'eroina così come aveva immaginato. Wonder Woman 3 non è presente nei titoli in sviluppo né in quelli confermati all'interno del DC Universe, lo hanno dichiarato alcune fonti a Variety e a Collider.

Gli ultimi aggiornamenti renderebbero prive di fondamento le affermazioni rese dell'attrice a Flaunt Magazine. La star, che ha posato per la rivista nel numero uscito in contemporanea con la distribuzione di Heart of Stone, aveva raccontato di un incontro avuto con James Gunn e Peter Safran nel quale il regista e il produttore le avevano detto di stare tranquilla rispetto a Wonder Woman 3. Il progetto, ha detto, lo avrebbero sviluppato insieme poiché la adoravano in quel ruolo.

Le affermazioni di Safran e Gunn potrebbero essere state all'origine del malinteso sul terzo capitolo del film. Le fonti di Variety affermano che nulla è stato promesso all'attrice. approfondimento Arriva l'action Heart of Stone. L'intervista a Gal Gadot. VIDEO

Confermata la serie prequel Per ora in sviluppo ci sarebbe solo Paradise Lost, la serie prequel che racconta le origini di Wonder Woman. Ambientata a Paradise Island, la serie racconta le vicende, gli intrighi e i drammi dell'isola abitata dalle Amazzoni. Le lotte di potere narrate renderebbero per alcuni la trama simile a quella di Game of Thrones ma per ora le indiscrezioni sono ancora poche. Lo show dovrebbe debuttare nel 2024 negli USA su HBO Max. leggi anche Gal Gadot ha rifiutato un ruolo in Barbie: la rivelazione della Robbie