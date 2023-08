Addio a Mark Margolis, l'Hector Salamanca di Breaking Bad

L'attore aveva 83 anni ed era ricoverato al Mount Sina Hospital di New York. Il primo grande ruolo lo aveva avuto con Scarface di Brian de Palma. Alla fine degli anni '90 aveva avviato un lungo e importante sodalizio artistico con Darren Aronofsky, recitando in sei dei suoi film

Si è spento all’età di 83 anni Mark Margolis, attore dalla lunghissima carriera che negli ultimi anni aveva vissuto una straordinaria popolarità grazie al personaggio di Hector Salamanca, memorabile villain delle serie Breaking Bad e Better Call Saul. Margolis è morto giovedì 3 agosto al Mount Sinai Hospital di New York, dove era ricoverato in seguito a una breve malattia. L’annuncio è stato dato dal figlio Morgan Margolis, attore e amministratore delegato di Knitting Factori Entertainment.



L'esordio a metà anni '70 e poi Scarface Nato a Filadelfia nel 1939, Margolis aveva iniziato a recitare al cinema nella seconda metà degli Anni ’70, dapprima in piccolo ruoli non accreditati. Nel 1983 il primo grande ruolo della sua carriera, quello di Alberto l’Ombra in Scarface di Brian de Palma. Completamente diverse le atmosfere che aveva invece respirato sul set di Ace Ventura - L’acchiappanimali nel 1994. vedi anche Scarface, la spiegazione del finale del film di De Palma con Al Pacino

Feticcio di Aronofksy Alla fine degli anni ’90 aveva conosciuto Darren Aronofsky, entrando a far parte del cast dei suoi due primi grandi film π - Il teorema del delirio e Requiem for a Dream, e diventando attore feticcio del regista che lo avrebbe diretto ancora in The Fountain- L’Albero della Vita, The Wrestler, Il Cigno Nero e Noah. A The Hollywood Reporter, che nel 2012 gli chiese perché avesse recitato in così tanti film di Aronofksy, rispose: "Pensa di avere un obbligo nei miei confronti. Ho iniziato con lui nel suo primo film, Pi, con un budget di 60 mila dollari, quando era ancora sconosciuto. L'ho rincorso per tre mesi perché continuava a mentirmi su quando sarei stato pagato. Alla fine ho minacciato di chiamare sua madre, che lavorava nelle maestranze del film. Alla fine mi ha pagato".

Gli altri grandi registi della sua carriera Nel corso di una lunghissima carriera fatta di oltre 50 film, aveva recitato anche sotto la guida di Francis Ford Coppola (Cotton Club), Curtis Hanson (La finestra della camera da letto), Ridley Scott (1492 – La conquista del paradiso e Hannibal), Clint Eastwood (Potere assoluto) e Ben Affleck (Gone Baby Gone).