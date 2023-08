Men in Black, come Steven Spielberg convinse Will Smith

"Spielberg mi mandò un elicottero per parlare", ha raccontato. “Atterrai a casa sua”. Qui il regista (che figurava tra i produttori della pellicola) gli chiese perché non volesse farlo. “Mi servì della limonata: era la prima volta che bevevo una limonata con acqua frizzante ”, ricorda Smith. “Poi mi chiese: ‘Perché non vuoi fare il film…’, lasciando dei puntini di sospensione. Sapevo che, se avesse continuato, avrebbe detto: ‘Lo sai che ho fatto Lo Squalo, vero? Lo sai che ho fatto ET?’”. A quel punto, rifiutare era impossibile.

Ad un certo punto, arrivò il turno di Men in Black . Un film che, all’inizio, non lo convinceva troppo. Era l’anno dopo Independence Day, e Will Smith non voleva fare due film sugli alieni uno dopo l’altro. Cosa gli fece cambiare idea? Un certo Steven Spielberg .

Will Smith su La ricerca della felicità

Per quanto riguarda invece il ruolo di Chris Gardner ne La ricerca della felicità, non ci fu alcun elicottero né della limonata gassata. A convincerlo furono piuttosto la sceneggiatura e l’incontro con il vero Chris Gardner. "C'è qualcosa di speciale negli esseri umani che hanno sofferto, e che hanno superato le difficoltà. Chris Gardner è una di quelle persone", ha spiegato. Gardner condusse Smith nel bagno di Oakland in cui fu costretto a dormire con suo figlio. Vivendo quel momento, l’attore capì di dover fare il film. Anche perché, secondo lui, persone come Gardner hanno capito qualcosa della vita che gli altri - più fortunati - non riescono a vedere.

L’intervista è proseguita poi con i progetti futuri di Will Smith. Attualmente, l’attore si trova in una fase della carriera in cui può permettersi di lavorare non per i soldi, ma per crescere, per incontrare persone, per evolversi. Prima dello sciopero SAG-AFTRA era tornato a lavorare su numerosi progetti, tra cui Bad Boys 4 e un remake di Un biglietto in due. Una sorta di rinascita, dopo lo schiaffo a Chris Rock, la sospensione dell’Academy e l’uscita passata (molto) in sordina di Emancipation - Oltre la libertà.